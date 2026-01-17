La 2012 de Norte FC festejó en Iquique, Chile

La escuela de Fútbol Infantil Norte FC estuvo recientemente representando a la provincia de Jujuy por segunda año consecutivo en el Torneo Internacional Infantil Iquique Kids, Chile, logrando nuevamente el primer lugar y de esa manera obteniendo la Copa de Oro con la categoría 2012.

La escuelita jujeña participó con 3 categorías donde la 2012 terminó festejando el título en la Copa de Oro, después con la 2013 se quedó con el cuarto puesto en la Copa de Oro y en la 2014 se consagró campeón en la Copa de Plata.

Además la delegación contó con jugadores destacados dentro del torneo como ser José Paz, Valentino Barrionuevo, Lautaro Segovia, Matías Martínez y Sebastián Villegas que fueron reconocidos por la organización.

También fueron premiados los jugadores de la categoría 2012 como goleador Miguel Torrejón; mejor jugador del torneo Valentín López Kempski y la valla menos vencida fue para Ramiro Paredes.

En un breve resumen la categoría 2012 en la final se impuso por 2 a 0 frente a Caupolicán de Iquique con los goles convertidos por Miguel Torrejón y Nicolás Portal.

Mientras que la categoría 2014 ganó la final por 3 a 1 a Cancheritos de Palpalá. Los goles en esa oportunidad fueron anotados por Benjamín Guaymás, Valentino Barrionuevo y Sebastián Villegas.

Es importante recordar que es el segundo año consecutivo que Norte FC consigue este título internacional enfrentando a equipos de Chile y Bolivia con un nivel muy alto de juego que hace ilusionar a propios y extraños de cara a un futuro promisorio.

Un gran esfuerzo de preparación previa hubo antes del viaje donde las tres categorías estuvieron a cargo de los profesores Faryd Castro, Ernesto Castro, Carlos Aquino y Matías Castro.