Comuna de Puesto Viejo trabaja con la Secretaría

En instalaciones de la Municipalidad de Puesto Viejo se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Secretaría de Deportes de la Provincia, donde se abordaron las actividades planificadas en materia deportiva, se plantearon los objetivos a alcanzar durante el año 2026 y se presentó la planificación anual, con el fin de coordinar acciones conjuntas.

En este marco, en Puesto Viejo y en todo su ejido municipal se desarrollarán actividades deportivas en el marco del programa Verano ON, entre ellas escuelas inclusivas de verano, olimpiadas y diversas propuestas deportivas, pensadas para niños y niñas, jóvenes, personas mayores, y personas con discapacidad.

Desde la comuna se agradeció la visita de los profesores de la Secretaría y valoraron especialmente el trabajo territorial, ya que "el ejido municipal es amplio y resulta fundamental que puedan conocer nuestra realidad deportiva, el esfuerzo y el trabajo sostenido que venimos desarrollando en materia deportiva".

Asimismo, se destacó que el gobernador Carlos Sadir considere al deporte como una política pública provincial, fortaleciendo el deporte social, inclusivo y comunitario en todo el territorio.

Participaron de esta importante reunión el director de Deportes Infanto Juvenil de la Provincia, Leandro Calvetti; la coordinadora Educacional y Médica del Deporte, Aldana Noseda, autoridades municipales y miembros del Concejo Deliberante, reafirmando el compromiso de trabajo articulado entre la comuna y la provincia.

Capacitación en Caimancito

La profesora Aldana Noseda dictó el curso "Formación de entrenadores en atletismo" en la localidad de Caimancito.

Cuarenta y dos personas, entre profesores, alumnos e interesados en la temática, dijeron presente en el Punto Digital del lugar.

Participaron representantes de La Quiaca, Purmamarca, San Salvador, San Pedro, Libertador General San Martín, Calilegua, Yuto y Caimancito

Noseda, quien fue designada por la Federación Jujeña de Atletismo, tuvo a cargo la interesante disertación que fue organizada por la dirección de Deportes Federados de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Jujuy.

El balance del curso fue altamente positivo, ya que los profesores presentes se capacitaron y evacuaron dudas sobre diferentes temas.