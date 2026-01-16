Diana Baroni llega a la provincia con una cargada agenda artística

La destacada flautista, cantante y compositora argentina Diana Baroni, radicada en Europa, arribará a Jujuy en enero de 2026 para desarrollar una intensa agenda artística que combina instancias de formación, creación colectiva y presentaciones en vivo.

La visita cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, y propone un valioso encuentro entre artistas, estudiantes y público en general. Reconocida por su trayectoria internacional y por su singular enfoque que articula la música barroca con las tradiciones latinoamericanas, Baroni desplegará en la provincia una propuesta que pone en diálogo el patrimonio musical histórico con miradas contemporáneas.

La agenda comenzará el viernes 16 de enero con una masterclass con ensayo abierto al público en la Sala Galán del Teatro Mitre. La actividad está destinada a músicos, docentes y estudiantes, aunque también podrá ser presenciada por el público general interesado en conocer los procesos de trabajo artístico.

El eje de la propuesta se centra en los procesos de hibridación musical en la América colonial, abordados desde una perspectiva histórica y creativa.

El sábado 17 de enero, Diana Baroni presentará en concierto su álbum “Apapacho”, grabado en Europa en 2024, junto a músicos de Jujuy. La presentación tendrá lugar en la Sala Galán del Teatro Mitre y permitirá disfrutar de una obra atravesada por la sensibilidad, la identidad y los cruces culturales que caracterizan su producción artística.

Las entradas estarán a la venta, con beneficios especiales para estudiantes.

La visita culminará el domingo 18 de enero con un concierto en el marco del Ciclo Capillas Musicales, que se realizará en la Parroquia Sagrada Familia de Nazareth. En esta ocasión, Baroni compartirá escenario con reconocidos músicos locales, en una propuesta de acceso libre y gratuito que busca acercar la música a espacios patrimoniales y comunitarios. Con formación en Europa gracias a una beca del Teatro Colón, y estudios realizados en Suiza y los Países Bajos, Diana Baroni ha construido una sólida carrera internacional que combina la interpretación histórica con la creación contemporánea.

A su labor artística se suma una intensa tarea pedagógica, dictando master classes y talleres en distintos países.

Su llegada a Jujuy representa una oportunidad significativa para fortalecer los vínculos entre formación, creación y circulación de la música, y reafirma el valor del intercambio cultural como motor del desarrollo artístico en la provincia.