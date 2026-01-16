Abel Pintos celebra 30 años de trayectoria con una presentación exclusiva en Jujuy

Abel Pintos eligió la provincia de Jujuy para celebrar sus 30 años de trayectoria artística, cantándole a toda la Argentina y Latinoamérica, y lo hará con una presentación exclusiva para el público del norte argentino, en el marco de una gira aniversario que genera gran expectativa.

El espectáculo tendrá lugar el domingo 18 de enero en el Estadio Olímpico de Palpalá, un espacio de gran capacidad, totalmente techado, acondicionado con una puesta técnica y acústica de primer nivel, preparado especialmente para vivir una noche única e inolvidable.

El show no se suspende por lluvia.

Como parte de esta gran propuesta musical, el artista Joaquín Sosa será el encargado de abrir el show en Jujuy, sumando valor artístico a una velada que ya transita sus últimas localidades disponibles y se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del verano en la provincia.

El encuentro propone un recorrido emotivo por los grandes éxitos de Abel Pintos, celebrando tres décadas de música, historias y encuentros con su público.

Horarios confirmados

20:00 hs | Apertura de puertas

21:00 hs | Show de Joaquín Sosa

22:00 hs Inicio del show de Abel Pintos

Entradas a la venta

Online: www.norteticket.com

Puntos de venta físicos : Óptica Gallo y Prometeo – San Salvador de Jujuy