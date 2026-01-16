Liberan a un hombre que amenazó matar a su familia

La Justicia resolvió dejar en libertad a un violento sujeto que amenazó de muerte a su expareja y a sus hijos, y juró asesinarlos a tiros.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario dialogó con la víctima, que no será identificada para resguardar la integridad de sus hijos, uno de ellos menor de edad, pero dejó en claro que responsabiliza al juez que otorgó la libertad al agresor en caso de que le ocurra algo a ella o a sus hijos.

Tal como había informado El Tribuno de Jujuy, en una nota publicada el pasado 21 de diciembre, el hombre de 46 años había sido detenido en su vivienda de la localidad de Lozano, a requerimiento del Juzgado de Violencia de Género y en la jornada de ayer, el juez de Control habilitado en la feria judicial, Rodolfo Fernández, resolvió otorgarle la libertad, pero que el proceso continúe.

"Temo por mi vida y la de mis hijos y responsabilizo al juez si algo me llegara a pasar a mí o a mis hijos. Acaban de liberar a una persona extremadamente violenta, justo en una feria judicial. Ahora yo tengo que vivir escondida con mis hijos y rogando que no nos mate", dijo la mujer de 43 años.

Pero además, la mujer manifestó que en la denuncia formulada en la Seccional 54º de la localidad de Yala, bajo el Nº 92.918, el pasado 16 de diciembre, "el oficial no escribió todo lo que relaté. Me tuvo más de dos horas llorando y cuando veo la denuncia no decía casi nada del calvario que padecí y cuando le pregunté por qué, de mala gana me dijo que me retire".

"Fui víctima de todo tipo de violencia por esta persona y es por eso que decidí terminar la relación hace aproximadamente un año, pero desde entonces los ataques y las agresiones aumentaron y tengo miedo que me mate", dijo la mujer.

En una grabación de la última llamada del imputado, que se puede escuchar en la página virtual de nuestro diario, el hombre le dice a su expareja: "Ahora ya voy para San Pablo y mirá lo que te mando, mirá lo que tengo" y le envió por mensaje de Whatsapp una foto de un arma de fuego.

"Decime dónde estás, porque hoy se acaba todo. Acá yo me liquido. Ya está. Escúchame, si te importa la vida de tus hijos. Decime dónde estás o voy y los liquido a todos. Tengo la pistola acá en la mochila. Te voy a encontrar a vos y a los chicos y al último me liquido yo, te lo juro por mi mamá".

En otro tramo del llamado, la mujer quedó en silencio y luego, casi con la voz quebrada, le responde, "también son tus hijos" y el violento sujeto responde: "No me importa. No va a ser la primera ni última vez que suceda esto acá en Jujuy. Va a salir en las noticias y nada más. Por eso te digo, si a vos te importa tu vida, pensá y decime dónde estás, que estoy perdiendo la paciencia".

Con todos estos elementos de prueba, el juez Fernández resolvió otorgarle la libertad al hombre de apellido Vázquez, quien está imputado por la Justicia jujeña solo por "lesiones leves" y no por amenazas coactivas agravadas por el vínculo y por quien mediare violencia de género.

El magistrado habilitado en la feria judicial solicitó una serie de medidas restrictivas para el imputado mientras goce de libertad, entre ellas la prohibición de acercamiento de 500 metros para la víctima y sus hijos.

Preocupante antecedente

Salvando cualquier tipo de distancia entre el caso relatado, la historia criminal de la provincia lamentablemente cuenta con un triste antecedente, sobre una resolución emitida por un magistrado habilitado en una feria judicial, que sin ser el juez que llevó adelante la investigación penal preparatoria, resolvió la libertad de un imputado.

Es por eso que la víctima se mostró muy atemorizada y solicitó que el MPA intervenga para apelar esta resolución y que el hombre siga detenido, hasta que se esclarezca el hecho.

Durante la feria judicial de 2021, un hombre identificado como Juan Carlos Gutiérrez había sido liberado por el juez Martín Pullen Llermanos (habilitado en la feria judicial), luego de ser denunciado por violencia de género.

Apenas 21 días después de ser beneficiado con esta resolución, llegó a la vivienda de su expareja Rosita Marina Patagua (46) y como lo había jurado, la asesinó a puñaladas.

El femicidio ocurrió el 12 de febrero de 2021 en una vivienda del asentamiento Los Huaicos de la capital jujeña.

Gutiérrez había pasado casi un mes detenido tras ser denunciado por Patagua, pero fue liberado por un magistrado habilitado en la feria judicial y por ese hecho, pesa sobre el magistrado un jury de enjuiciamiento.

Los gritos desesperados pidiendo auxilio de la víctima alertaron a los vecinos del asentamiento Los Huaicos. Cuando lograron forzar la puerta, la mujer estaba tirada en el piso y cubierta de sangre. La trasladaron de urgencia al hospital "Pablo Soria", donde murió tras un día de agonía.