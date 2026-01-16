El "rojo" juega esta noche

Independiente visitará hoy a Montevideo Wanderers en un amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata. El encuentro se disputará desde las 21 en el parque Alfredo Víctor Viera, le servirá a ambos equipos como preparación de cara al inicio de sus respectivas temporadas.

Para Independiente, será una nueva oportunidad de seguir ajustando piezas bajo la conducción de Gustavo Quinteros, mientras que Wanderers buscará afirmarse como local y tomar ritmo competitivo antes del arranque oficial del calendario uruguayo. Del lado del equipo de Avellaneda, todas las miradas estarán puestas en Ignacio Malcorra, uno de los refuerzos más esperados, además de la solidez de Rodrigo Rey en el arco y el liderazgo defensivo de Kevin Lomónaco. En tanto, Wanderers llega golpeado tras caer 3-0 ante Juventud en los octavos de final de la Copa de la Liga AUF, mientras que Independiente viene de un triunfo resonante por 5-3 frente a Everton en otro amistoso de la Serie Río de la Plata.

Por otra parte, el "rojo", llegó a un acuerdo con el Pisa de Italia y el mediocampista chileno Felipe Loyola se irá a préstamo por seis meses, con obligación de compra, al equipo europeo que pelea el descenso en su país. Pisa abonará 1,3 millones de euros en febrero por el préstamo que tendrá un bonus de 150 mil euros a pagar cuando Loyola juegue tres partidos en el equipo italiano. Además, la operación tiene una obligación de compra de 5,5 millones de euros brutos por el 70 por ciento de la ficha que se activará automáticamente cuando el chileno dispute, en cinco partidos, al menos un minuto por encuentro.