Vilca lleva la música andina de Jujuy a escenarios de Europa

El charanguista jujeño, Miguel Vilca, se encuentra desarrollando una intensa gira internacional que lo tiene actualmente en Alemania y que continuará por distintos puntos de Europa, llevando la música andina del Norte argentino a nuevos públicos y escenarios, en una agenda que combina conciertos, talleres formativos e intercambios culturales.

La gira comenzará este viernes en Berlín con su participación en el evento "El Fogón Argentino", una propuesta artística y comunitaria organizada junto a la bailarina jujeña Agustina Navarro, radicada desde hace varios años en la capital alemana. "Es un espectáculo que preparamos con Agustina, esta sería la segunda convocatoria que hacemos donde enseñamos ritmos folklóricos de Jujuy y luego compartimos una guitarreada con amigos argentinos que añoran las tradiciones", explicó Vilca en diálogo con El Tribuno de Jujuy. La actividad reúne a la comunidad argentina residente en Alemania y propone un espacio de encuentro a través de la música, la danza y la identidad cultural.

Al día siguiente, el músico brindará un taller de música enfocado en elementos estilísticos de la música argentina, abordando la estructura de los ritmos folklóricos y su relación con la armonía. La jornada se completará con un concierto en el que interpretará obras de su repertorio solista, pertenecientes a su disco Alegrito ha 'i ser.

La gira continuará con un viaje a las Islas Canarias, donde Vilca vivirá una experiencia especialmente significativa. "Allí existe un instrumento que es como el antecesor del charango, con muchas similitudes en tamaño y forma. Es muy interesante conocerlo y compartir con la gente que sigue cultivando esa tradición", señaló. El músico destacó que este viaje representa un anhelo personal desde sus años de formación, cuando investigaba el charango en Bolivia y escuchaba relatos sobre el origen del instrumento. Gracias a la difusión de su disco entre referentes canarios, se concretó la invitación para presentarse y compartir escenario con el músico Pedro Ajeno.

En las islas, Vilca actuará el 24 de enero en la tradicional peña "Pepe Fuentes", un espacio cultural con más de 30 años de historia, similar a las peñas argentinas, donde las familias se reúnen para cantar, bailar y compartir comidas típicas. El 26 de enero, junto a Pedro Ajeno, brindará un taller dedicado al charango y sus tradiciones. En este contexto presentará su álbum Alegrito ha 'i ser, una obra que reúne diez piezas instrumentales originales. "Es una experiencia linda y movilizadora", expresó.

Tras su paso por Canarias, la agenda continuará en Alemania con presentaciones el 28 y 29 de enero en Wuppertal, donde compartirá escenario con el guitarrista argentino Carlos Díaz. Luego participará de la celebración del Año Nuevo Chino en Múnich, el 31 de enero. Finalmente, del 5 al 7 de febrero, viajará a Viena para seguir presentando su disco y participar de un encuentro charanguista junto a referentes internacionales del instrumento. Estas serán las últimas actuaciones antes de su regreso a la Argentina y a Jujuy, para reencontrarse con el carnaval. "Estoy orgulloso de llevar la bandera de Jujuy a otros lugares y de conocer otras tradiciones y culturas. Llevo la música jujeña andina y del norte por donde me toque", afirmó el músico.

El arte del charango en sus manos

Vilca es charanguista, compositor y folklorista jujeño, con quince años de trayectoria artística ininterrumpida. Posee el título de Técnico Superior en Música con especialización en instrumentista en música académica y el de Profesor de Música, obtenidos en el conservatorio de su provincia. Además, se formó como técnico en Promoción Cultural en los Talleres de Artes y Artesanías de la Quebrada de Humahuaca. Actualmente cursa el último año de la Licenciatura en Folklore y la Licenciatura en Composición Musical en la Universidad Nacional de las Artes.

En 2011 fue ganador del Primer Premio Categoría Internacional "Charango de Oro" en la XXVII Feria y Festival Nacional e Internacional de Aiquile (Cochabamba, Bolivia), distinción otorgada por la Sociedad Boliviana del Charango, luego de un período de estudios con maestros del instrumento en comunidades urbanas y campesinas.

Publicó su primer álbum solista Alegrito ha 'i ser, integrado por diez composiciones originales que surgen desde la idiomática del charango y el universo sonoro del altiplano andino, cargado de memoria, historia y ritualidad. A lo largo de su carrera participó como músico invitado en producciones y proyectos junto a Don Olimpio, Nadia Larcher, Loli Molina, Pedro Rossi y la Orquesta Popular de la UNA, entre otros.