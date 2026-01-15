24°
Zoonosis
Yuto
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
La Quiaca
Seccional 62
Desarrollo Minero
tucuman
carnaval 2026
regional
Raúl Galán
Desde el 19 de enero

Vacunación antiaftosa

Esta se extenderá hasta el 19 de marzo del corriente año.

Jueves, 15 de enero de 2026 00:00

El Ente de Vacunación Anti aftosa Inti NOA, informó a todos los vacunadores y productores ganaderos de la provincia de Jujuy, que la campaña de vacunación antiaftosa comenzará el 19 de enero próximo y finalizará el 19 de marzo del corriente año.

Esta campaña está destinada a los productores medianos y grandes.

Por consultas, deben dirigirse a la sede del Ente de Vacunación Anti aftosa Inti NOA, ubicado en calle Los Nardos N° 171 de barrio Los Perales, o comunicarse telefónicamente al 0388 - 5181384.

El organismo oficial a cargo es el Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria (Senasa), ubicado en calle Independencia N° 271.

 

