El Ente de Vacunación Anti aftosa Inti NOA, informó a todos los vacunadores y productores ganaderos de la provincia de Jujuy, que la campaña de vacunación antiaftosa comenzará el 19 de enero próximo y finalizará el 19 de marzo del corriente año.

Esta campaña está destinada a los productores medianos y grandes.

Por consultas, deben dirigirse a la sede del Ente de Vacunación Anti aftosa Inti NOA, ubicado en calle Los Nardos N° 171 de barrio Los Perales, o comunicarse telefónicamente al 0388 - 5181384.

El organismo oficial a cargo es el Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria (Senasa), ubicado en calle Independencia N° 271.