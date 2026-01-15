Se pusieron en marcha colonias de vacaciones

LA QUIACA (Corresponsal) El inicio oficial se realizó en la cancha cubierta del Centro de Alto Rendimiento, lugar donde hasta el 30 de enero se llevarán a cabo numerosas acciones.

La comuna local comenzó con la Colonia de Vacaciones 2026, una iniciativa integral que combina recreación, educación, promoción de la salud, cultura y espacios de socialización, y que alcanza a alrededor de 300 participantes.

Durante la apertura, estuvo presente Malvina Gerónimo Secretaria de Gobierno, Felix Galindo Director de Deportes demás autoridades municipales y el equipo de profesores a cargo de los niños.

Las actividades se desarrollarán hasta el 30 de enero de 9 a 12 y están orientadas a promover la recreación, actividad física, con acceso libre y gratuito.

Están destinadas a niñas y niños de entre 5 y 13 años, durante el inicio de la jornada, Félix Galindo destacó el crecimiento sostenido de la actividad durante el verano.

"Es un momento muy lindo. Esta es la segunda colonia que nos toca llevar adelante, el segundo año consecutivo, satisfechos por la convocatoria.

Asimismo, subrayó la responsabilidad que implica el desarrollo de la colonia.

"Los padres dejan a sus niños a cargo de la Municipalidad, y eso conlleva una gran responsabilidad, es la confianza que nos brindan las familias mientras los chicos están contenidos y realizando estas actividades", afirmó.

Los asistentes pueden disfrutar de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, el campo deportivo, canchas de tenis, pileta climatizada, camping e incluso conocer el vivero municipal.

Desde la organización resaltaron el trabajo articulado entre distintas áreas municipales, como Desarrollo Social, Salud y Cultura.

Como cierre de la colonia, el equipo de profesores anticipó una gran jornada de despedida y sorpresas para todos los asistentes.

De esta manera, las actividades veraniegas en La Quiaca ya están en marcha, convocando a los chicos de ambos sexos de la ciudad fronteriza.