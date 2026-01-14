El pequeño bailarín tucumano que emocionó en el Festival de Jesús María

La tercera noche del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María regaló uno de esos momentos que quedan en la memoria del público. Valentino, un joven bailarín tucumano, sorprendió al subir al escenario como invitado de Christian Herrera y se llevó una ovación cerrada por parte de los miles de espectadores que colmaron el anfiteatro.

Desde los primeros pasos, el pequeño artista captó todas las miradas. Al ritmo del chamamé, Valentino se movió con soltura, carisma y una naturalidad que transmitió alegría, demostrando que el talento no tiene edad. Lejos de intimidarse por el imponente escenario, compartió protagonismo con Herrera y se lució con cada giro y zapateo.

El público acompañó la presentación con aplausos constantes y sonrisas, celebrando una escena que sintetizó el espíritu del festival: tradición, emoción y el recambio generacional que mantiene viva la cultura popular. La conexión entre el niño, el artista y la gente transformó la actuación en uno de los momentos más comentados de la noche.