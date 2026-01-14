Turismo y fotografía se promueve en La Quiaca

La Secretaría de Cultura y Turismo del municipio de La Quiaca, avanza con su Calendario turístico cultural que posee diversas propuestas que invitan a los quiaqueños y turistas a participar.

Las actividades se extenderán hasta el próximo mes y con ellas, el objetivo es que logren "una vinculación con la ciudadanía" y en este caso a través del Taller muestra tu Quiaca (de fotografía y video con celular) a cargo de Gabriel Moschetti.

El secretario de Cultura y Turismo, Dante Dodi quiere que los asistentes "observen la importancia que tiene hoy en día una imagen". Las clases están orientadas a los creadores de contenidos y a quienes admiran la fotografía pero no se dedicaron a practicarla por diversos motivos.

En las clases no sólo se enseñará la parte técnica, teórica y práctica para la toma tradicional de una fotografía, también se trabajará en que capturar una buena fotografía puede mostrar un destino turístico y reflejar su identidad como otros factores que atraigan a los turistas; aparte se hablará de los iconos.

Moschetti además de ser un especialista en fotografía, está relacionado con la actividad turística, la antropología y el coaching. "Desde el municipio queremos generar conciencia en los quiaqueños, y que sean ellos los promotores como destino turístico La Quiaca, además de ser partícipes de este proceso que iniciamos en el municipio", agregó Dodi.