Segunda semana de Jugando en Vacaciones

Comenzó la segunda etapa de Jugando en Vacaciones - Modo Verano, una propuesta de la gestión del intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, pensada para que niños y niñas sigan compartiendo, jugando y disfrutando a pleno este período estival.

Los interesados todavía se pueden sumar hasta el viernes inclusive, en el balneario municipal de 9 a 12 o en el polideportivo del barrio General Savio desde las 16.

La cita es para chicos de ambos sexos de 6 a 12 años, llevando su DNI, contacto de los padres y asistir con ropa cómoda, agua y colación saludable.

Para más información se pueden dirigir al estadio Olímpico Municipal, de lunes a viernes de 7 a 13.

Se trata de una iniciativa que promueve el encuentro, el movimiento y la diversión en estas vacaciones.

Para adultos mayores

La Municipalidad de Palpalá invitó a las personas de la tercera edad a participar de la colonia de vacaciones "Renovación y recreación para los Adultos Mayores", que se llevará a cabo en las instalaciones del balneario municipal de 9 a 12

Esta iniciativa busca promover el bienestar físico y social a través de una amplia gama de actividades que incluyen Aqua Gym, Taichi, Zumba, Tango, talleres de jardinería y artesanía básica, además de servicios de psicopedagogía y peluquería.

Los interesados en sumarse a esta propuesta recreativa deberán presentarse con una fotocopia del DNI y el Apto Médico 2026.

Los asistentes podrán disfrutar también de juegos tradicionales como el sapo y el tejo, junto a clases de danzas andinas y psicomotricidad.

Mañana, trekking

La comuna palpaleña comunicó que mañana se realizará el trekking al Socavón de la Mina 9 de Octubre destinado a público a partir de 14 años.

Cristian Avellaneda, instructor que guiará la caminata, confirmó que la salida está programada para las 7 de la mañana, con punto de encuentro en la vieja estación de trenes.

Cada participante deberá abonar su propio pasaje y llevar elementos esenciales: agua, protector solar y una campera ligera.

"La actividad busca reunir a amantes del senderismo, con un recorrido que tendrá una duración aproximada de dos horas de caminata", señaló Avellaneda.

Asimismo, indicó que "no hay cupo limitado, pero es necesario inscribirse hoy para elaborar un listado que permita conocer el perfil y edad de los asistentes".

Torneo newcom

Se viene el "Torneo Provincial de Newcom" en homenaje Viviana Flores.

La competencia, organizada por la municipalidad siderúrgica, se desarrollará el 29 y 30 del corriente, con jornadas completas de 9 a 22, en el estadio Olímpico Municipal.

Participarán 14 equipos locales e invitados como ser El Carmen, Palpalá, San Salvador, Alto Comedero, San Pedro, Metan, Abra Pampa, Yala, entre otros.

La entrada será libre y gratuita. Por cualquier información comunicarse al número 388-5710321, donde podrán recabar mayores detalles del este atractivo certamen que se cumplirá en homenaje a Viviana Flores.