14 de Enero,  Jujuy, Argentina
Municipios

Revalorización de costumbres en el 69° Enero

Talleres y festividades que fortalecen la identidad quebradeña

Miércoles, 14 de enero de 2026 00:00
ABRAPAMPEÑO | RAÚL BRAGEDA ESQUILADOR DE LLAMAS.

El programa del Enero Tilcareño este año, no privilegió mayormente las expresiones artísticas, muy por el contrario abarcó también las costumbres y tradiciones de las comunidades y de los pueblos de los Valles de altura que abarca la jurisdicción municipal de Tilcara.

En la jornada inaugural se efectuó el III Festival Provincial de pialada para mujeres y el XV Festival de pialada y fogón criollo, donde la familia gaucha celebró reafirmando su identidad cultural.

Anteriormente, el pasado 3 en Juella se realizó el 10° Encuentro de Copleros, anateros y erquencheros, revalorizando el canto popular. También en la jornada de apertura se efectuó el Primer Homenaje a la copla y la tonada vallista, con la Cuadrilla La campeada.

ESPECIALISTA | ROSANA RUÍZ, COPLERA Y TEJEDORA EN FIELTRO.

Otras de las actividades que concentraron la atención fue la Esquila de llamas (a cargo del abrapampeño Raúl Brageda), con una charla sobre el oficio y como cierre una degustación de asado de llama al horno.

Anteayer dirigido principalmente para mujeres, Rosana Ruíz (coordinadora del grupo coplero Ecos de la copla), impartió el Taller de bordado en fieltro, al cual asistieron numerosas interesadas.

Ayer en la mañana en la plaza del pueblo Mabel Mamaní dictó el Taller de elaboración de tulmas; y hoy desde las 9 en el mismo lugar, el ceramista Walter Avalos desarrollará el Taller de cerámica; y mañana en mismo horario y lugar se producirá el Encuentro de ceramistas.

Y para el 20 en El hornito se previó el Taller de teñido de lana natural, ideal para las artesanas del pueblo.

 

