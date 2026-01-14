Jorge destacó la participación vecinal en una nueva obra

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanzó con importantes trabajos de instalación de juegos infantiles, equipamiento y gimnasio urbano en un espacio verde del sector B3 de Alto Comedero, ubicado en la esquina de avenida Yuto y Mina 9 de Octubre, una obra que se ejecuta en el marco del programa de Presupuesto Participativo.

Al respecto, el intendente Raúl Jorge resaltó la importancia de este tipo de iniciativas al señalar que "por supuesto que dar participación a los vecinos en la definición de consolidación de los barrios es una medida más que importante para tener esa posibilidad de que se sientan parte de los planes de obras públicas y de desarrollo urbano en toda la ciudad, así que estamos muy conformes acá en el B3".

Asimismo, el jefe comunal remarcó el trabajo articulado entre distintas áreas al afirmar que "este proyecto fue seleccionado en la interacción entre la Secretaría de Planificación con el Concejo Deliberante, en un trabajo en el que se seleccionan 10 proyectos de los cuales ya estamos en plena ejecución y no paramos en los pedidos de los vecinos".

GIMNASIO URBANO | PARA MEJORAR LA SALUD.

En la misma línea, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, destacó que "se trata del proyecto número 18, en el Barrio B3, en la avenida Yuto esquina Mina 9 de Octubre, una obra de Presupuesto Participativo que incluye la colocación de juegos infantiles. El municipio desde el presupuesto de obras públicas, incorporó además equipamiento urbano y un gimnasio urbano, obra que se concluye a la brevedad. La semana que viene va a estar a disposición de todos los vecinos, así que estamos con la satisfacción de poder cumplir con el Presupuesto Participativo, una decisión de los vecinos y por supuesto, la ordenanza vigente".

Por su parte la directora de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas, expresó el agradecimiento de la comunidad del sector y manifestó que "muy agradecidos los vecinos por todo esto que van trabajando en los centros vecinales con la municipalidad en estos programas que son tan importantes para cada vecino, todo lo que tiene que ver con mejorar las plazas, mejorar los espacios verdes, en este caso terminando un lugar muy lindo, y los vecinos agradecidos".

Vecinos agradecen y destacan labor realizada

COMISIÓN DIRECTIVA | DEL B3 DE ALTO COMEDERO.

El presidente de la comisión directiva del barrio Aeroparque B3 de Alto Comedero, Elbio Lamas, se acercó a El Tribuno de Jujuy y destacó el trabajo realizado para la inauguración de la nuevas infraestructura para la "plaza central" de su sector. Este fue posible gracias a un proyecto presentado en el marco del Presupuesto Participativo.

"Somos un barrio con 36 años de historia, el primer barrio de Alto Comedero de hecho, y para nosotros es una gran satisfacción ir logrando estas obras con el trabajo el conjunto", describió Lamas. Seguido, "agradecemos a la Delegación Municipal, a Participación Ciudadana de la Municipalidad y a Recursos Hídricos de la Provincia que siempre nos han escuchado y atendido los pedidos", aseguró.

La comisión directiva cumplirá su mandato en abril de este año, por eso decidió hacer una reflexión y balance de los objetivos y proyectos que han podido alcanzar este tiempo. "Estamos coordinando con los vecinos para la obra del cordón cuneta en algunas cuadras que aún falta, ahí el municipio nos colabora con la mano de obra, y nosotros estamos buscando el material", explicó.

LAS NUEVAS INSTALACIONES

"Nuestra comisión asumió con muchas expectativas y ganas de dialogar con los vecinos", afirmó el referente. "Yo vivo en el barrio desde los 14 años, así que las vi pasar todas. Por eso también decidí involucrarme y tratar de hacer que las cosas lleguen para nuestro sector, Alto Comedero hoy es muy grande, y hay sectores que ya tienen todas sus necesidades básicas satisfechas, y no estamos en contra de eso, pero si queremos que nuestros vecinos del B3 también lo tengan, que todos tengan gas natural, cordón cuneta, desagües apropiados contra las lluvias y demás comodidades mínimas para tener una buena calidad de vida en sus hogares", reflexionó finalmente Lama.

La comisión directiva la completan Inés Dolores Armella, vicepresidente; Lia Miriam Coronel, secretaria de actas; Viviana Graciela Sosa, tesorera; Leyla Margot Aguirre Mejía, protesorera; y los vocales Beatríz Celia Armella, Juana Natalia Segovia, Ana del Milagro Morales, Olga Beatríz Cari; y vocales suplentes Lorena Melina Mamaní, Judith Amancay Quiroga, Elsa Beatríz Lamazar, Norma Ester Martínez, Martín Alexis Galean; Mónica Viviana Segovia y Nicolasa Mamaní revisora de cuentas.