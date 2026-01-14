Denunció que su amiga intentó asesinarla

Una mujer denunció que intentaron asesinarla con una hierro y acusó a quien era su amiga y a un adolescente, sobrino de esta.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró los primeros días de enero, pero fue denunciado días atrás, luego de que la víctima recuperara el alta médica.

Siguiendo el relato de la demanda penal, el hecho se registró en una vivienda del barrio Parque Retorno de la ciudad de Perico. En esas circunstancias, la victima le había solicitado a su entonces amiga, un lugar para vivir de forma temporaria.

La víctima había llegaro en horas de la madrugada a la casa de su amiga, una chica trans quien también reside con su sobrino de 16 años.

En un momento determinado, la mujer se dirigía a su habitación y la dueña de casa la llamó y cuando se puso de frente, fue atacada de atrás con un hierro pesado, con golpes que impactaron en la cabeza, provocando que cayera pesadamente al suelo y resulte con heridas cortantes en el cuero cabelludo.

Según el relato de la mujer, intentó escapar de la escena, pero las puertas de acceso estaban cerradas con llave, momento que la mujer y su sobrino aprovecharon para continuar con los golpes, hasta que la propietaria la atacó con un arma blanca que blandía y el adolescente la agradió con una barra de hierro de aproximadamente un mentro.

La víctima quedó internada en el hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico y luego de recuperar el alta, se dirigió a la Seccional 21º para realizar la correspondiente denuncia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó el informe del parte médico de la víctima y con eso, la detención de los protagonistas. Por otra parte se supo, que la víctima manifestó desconocer los motivos del ataque.

Además se solicitó la ampliación de la denuncia de la víctima, quien manifestó a los efectivos que están a cargoi dela investigación, tener miedo que estas personas puedan volver a atacarla,