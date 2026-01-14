Colectivo que salió de Jujuy llevaba 3 kilos de marihuana

Efectivos de la Gendarmería Nacional secuestraron en la provincia de La Rioja 3,2 kilos de marihuana que estaba escondida en una mochila debajo de dos asientos vacíos de un colectivo. El ómnibus había salido de la capital jujeña con destino a la ciudad de Mendoza. No hubo detenidos porque nadie fue relacionado a los bultos.

Los agentes del Grupo "Talamuyuna", de la fuerza federal pertenecientes al Escuadrón 58 "La Rioja", días pasados realizaban un control de rutina en la ruta nacional N° 38, pocos kilómetros hacia el norte de la capital provincial.

En esas circunstancias, los uniformados detuvieron el desplazamiento de un colectivo de larga distancia que circulaba en sentido norte-sur, con el itinerario San Salvador de Jujuy-Mendoza.

Fue entonces que los efectivos subieron al ómnibus para realizar un control de los documentos de los pasajeros e inspeccionar los bolsos y mochilas que tenían a bordo.

De esta manera, los agentes vieron que dos asientos estaban vacíos pero que debajo de uno de ellos había una mochila negra, de la cual ningún pasajero se hizo responsable. Además, desprendía un fuerte olor similar al de la marihuana.

Así fue cómo los gendarmes, en presencia de testigos, pasaron a revisar la pertenencia y al abrirla vieron tres paquetes revestidos con cinta de embalar color ocre.

Tras esto, el siguiente paso fue la apertura de los bultos para llevar adelante la prueba de campo que permitió saber que estaban ante la presencia de marihuana. También se pesó a los tres paquetes, los cuales dieron el total de 3 kilos 294 gramos del estupefaciente.

La novedad fue informada al Juzgado Federal de La Rioja, el cual tomó intervención de inmediato mediante la orden de secuestro impartida por su titular. Además, los agentes de Gendarmería procedieron a identificar a los choferes del ómnibus controlado y la confección de un listado detallado de los pasajeros, para que luego el colectivo continúe con su itinerario previsto hasta la ciudad de Mendoza.