Clasificó Villa Las Rosas

Villa Las Rosas, después de empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario, se impuso por penales a Escalinata por 3 a 1 y de esta manera avanzó a las semifinales del Torneo Interligas de la Quebrada. En el choque de ida, vale apuntar, también habían igualado, pero fue 1 a 1.

En la cancha "Juan Carlos Ayarde, de Atlético Terry, con numerosos simpatizantes de ambos equipos se jugó el clásico tilcareño bajo un sol abrasador.

Desde el inicio del encuentro, Escalinata salir a buscar el partido con llegadas por izquierda. La chance más clara fue un remate de Muñoz que rozó el ángulo ante gran estirada del arquero Walter Sajama, de gran actuación durante todo el trámite.

Se fueron afirmando los centrales de Villa, Rodrigo y Andrés Martinez cerrando los espacios, junto a Berrondo en el lateral derecho.

Villa Las Rosas llegó con la conexión de Marcelo Sulca y "Cacho" Ibarrondo creando opciones con excelente respuesta del golero Joaquín Cazón.

En el complemento, la lucha por la posesión del balón se centraba en el mediocampo, donde se generaron las jugadas, como el remate del "Porteño" Alvarez y la estirada del golero Sajama que salvó su arco a los 17'. Luego la llegada de Ibarrondo y Sulca que hacieron lucir a Cazón, salvando la valla de Escalinata.

Berrondo, de gran segundo tiempo, tuvo su opcion de gol impedida por el golero.

Quizá Villa inclinó la balanza ante un Escalinata por momentos desconocido futbolísticamente que no encontró precisión en sus figuras.

Un cero a cero en donde los goleros fueron figuras y los centrales de ambos equipos supieron hacer su tarea para mantener la valla en blanco. Mientras que en la definición desde los 12 pasos estuvo a la orden del árbitro Pablo Tellez y los asistentes Anibal Mamani y Leonardo Sánchez. Yos goles que le dieron la victoria a Villa Las Rosas desde el punto penal fueron de Marcelo Sucla, "Osito" Cruz y "Cacho" Ibarrondo.

También clasificaron a las semifinales Villa Perchel, que venció a Juniors por penales 5 a 4; General Lavalle que le ganó 2 a 0 a Alto Malka y Barrio Norte que goleó 5 a 1 a Radio Estación. (Informe especial Rubén Vilte).