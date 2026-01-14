Brutal represión en Irán: entre 12.000 y 20.000 muertos

La represión ordenada por el régimen iraní contra las protestas masivas que sacuden el país desde hace más de dos semanas habría dejado un saldo de muertos mucho mayor al reportado hasta ahora por activistas y medios internacionales.

Fuentes dentro de Irán revelaron a CBS News que el número de personas asesinadas podría superar las 12.000, y en el peor de los escenarios, acercarse a 20.000, una cifra que multiplica varias veces los balances previos y que, de confirmarse, marcaría el episodio de violencia política más letal en la historia de la República Islámica.

La información, obtenida durante la jornada de este martes a través de llamadas telefónicas realizadas desde el interior del país, fue corroborada por dos fuentes distintas citadas por CBS News. Una de ellas, en contacto directo con médicos y activistas iraníes, sostuvo que la cifra de 12.000 muertos "es la más conservadora" y que los hospitales privados de Teherán han recibido amenazas de las fuerzas de seguridad para entregar los datos de los heridos. "Estamos recibiendo reportes de muertes a una escala mucho mayor de lo que se temía", declaró la fuente, que pidió el anonimato por motivos de seguridad.

La dificultad para verificar la magnitud real de la represión radica en el apagón casi total de internet y telefonía impuesto por los ayatollahs durante cinco días consecutivos. Mientras el país permanece incomunicado y la represión se intensifica, el flujo de información depende de videos y testimonios enviados clandestinamente a activistas en el exterior.

Un video verificado por CBS News muestra al menos 400 cuerpos apilados en una morgue de un suburbio de Teherán, con lesiones visibles por armas de fuego y perdigones, y decenas de personas intentando identificar a sus familiares.

El canal de televisión opositor Irán International también reportó este martes un estimado de 12.000 muertos. Otros informantes en Washington citados por CBS News, con acceso a fuentes dentro de Irán, situaron el posible balance entre 10.000 y 12.000 víctimas. La cadena británica BBC y la agencia Reuters, por su parte, citaron cifras preliminares de hasta 2.000 fallecidos según fuentes del régimen iraní, pero advirtieron que el número real probablemente es mucho mayor dada la opacidad y la falta de registros oficiales.

El contexto de la represión es una oleada de protestas desencadenada a finales de diciembre por el alza en el costo de vida y el deterioro económico bajo las sanciones internacionales. Las manifestaciones, inicialmente lideradas por comerciantes y trabajadores, se expandieron rápidamente a todas las provincias iraníes, con consignas que exigen el fin del sistema teocrático instaurado en 1979.

"El pueblo iraní está harto del régimen y desesperado por salir de este sistema", dijo Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights.

"Creo que la prioridad es derrocar a este régimen", añadió.

"La información que estamos recibiendo muestra que la violencia contra las protestas ha sido probablemente mucho peor de lo que podemos imaginar".

La falta de transparencia del régimen se acentúa con la negativa a publicar balances oficiales y el corte sistemático de internet.