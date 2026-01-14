11º Festival "Lunas de Ledesma"

Este viernes dará inicio la 11° edición del Festival "Lunas de Ledesma" para los amantes del rock, en tanto el 23 será la oportunidad del folclore y el 30, de la cumbia.

La propuesta musical que gestiona la comuna de Libertador General San Martín, se llevará a cabo en la avenida 1 de Agosto, desde las 21.30, con acceso libre y gratuito.

JUJEÑOS | BRINDRÁN UN SHOW IMPERDIBLE EN LIBERTADOR.

El municipio organizó, para brindarle al público, una grilla de artistas que brindarán un show imperdible cada noche, las bandas de rock que abrirán este festival en su primera fecha serán Color Flash, Chimichangas, Cerro Negro, Dynamo, Memento Mori y Fuera de Servicio.

En tanto que los grupos de folclore que actuarán el 23 de enero serán Coco Guitian, Azael Almazán, Jujeños, Oriana Reyes, El Dúo, Bagual y Huellas de mi Herencia.

Y para cerrar la fecha, la cumbia se hará presente con La Diferencia, Chatel, La Sonora Imbatible, David y Los Duendes de la Cumbia, Cele Rodriguez y La Nueva Banda.