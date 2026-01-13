30°
Policiales

Tres sujetos demorados con estupefacientes

La intervención se produjo este lunes al mediodía, cuando los efectivos patrullaban el barrio San Francisco.

Martes, 13 de enero de 2026 19:36

Efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4 demoraron a tres hombres de 23, 26 y 39 años durante un operativo preventivo realizado este lunes al mediodía en el barrio San Francisco de Libertador General San Martín.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de Jorge Newbery y 12 de Octubre, cuando los sujetos intentaron darse a la fuga al advertir la presencia policial.

DURANTE EL OPERATIVO SE SECUESTRARON 8 ENVOLTORIOS PLÁSTICOS CON UNA SUSTANCIA VEGETAL VERDE

Tras ser interceptados, fueron trasladados a la Seccional 39°, donde, en presencia de testigos, se realizó la requisa correspondiente.

Como resultado, se secuestraron ocho envoltorios plásticos con una sustancia vegetal, que quedó a disposición del personal de Narcotráfico y de la Justicia. 

