13 de Enero,  Jujuy, Argentina
Nacionales

La inflación de diciembre fue de 2,8%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos anunció el Índice de Precios al Consumidor del 2025

Martes, 13 de enero de 2026 16:58
La inflación en 2025 fue de 31,5%, la más baja de los últimos 8 años

La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5% y alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).

Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el último mes del año.

Mientras que en las de menor variación se ubicaron Prendas de vestir y calzado y Educación con 1,1% y 0,4%, respectivamente.

