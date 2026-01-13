Tramo final para las obras de la plaza "Ludovico Pedetti"

El intendente Raúl Jorge visitó la obra de finalización de la plaza "Ingeniero Ludovico Pedetti", ubicada en el barrio Bajo La Viña, que será habilitada a los vecinos durante el mes de febrero. El espacio contará con una cancha de básquet 3×3, juegos, caminería interna, iluminación y cestos para residuos.

Tras recorrer el lugar, el jefe del Ejecutivo municipal destacó la ubicación estratégica del nuevo espacio público, situado sobre avenida Vicente Cicarelli, arteria que conecta Bajo La Viña con el Puente General Arias, Alto La Viña e Higuerillas. "Se trata de un sector muy importante de la ciudad, por lo que esta plaza viene a fortalecer el encuentro y la recreación de los vecinos", subrayó.

Asimismo, explicó que la obra se complementa con dos programas municipales. "Por un lado, el Presupuesto Participativo, que impulsa la instalación de juegos infantiles, y por otro, la construcción de una cancha de básquet 3×3, que fomenta la actividad lúdica y deportiva permanente en niños y familias", señaló.

"Los trabajos están en su etapa final y la plaza ya está siendo utilizada por los vecinos. Restan tareas de iluminación, por lo que estimamos que a principios de febrero estará totalmente habilitada", agregó el intendente.

Durante la recorrida, Jorge estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón; el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel; la directora de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas y la presidenta del Centro Vecinal de Bajo La Viña, Marcela Pedetti.

Por su parte, el secretario Montiel precisó que las obras se ejecutan en cumplimiento de la Ordenanza 8001/24. "Se instalaron juegos infantiles, un gimnasio urbano, una cancha deportiva para básquet 3×3, caminería interna, cestos papeleros y espacios de descanso para las familias y adultos mayores", detalló.

Además, indicó que personal del área de Servicios Públicos realizará la instalación del sistema de iluminación. "Se colocarán columnas altas con reflectores para garantizar una adecuada iluminación en todo el predio", explicó.

En tanto, Gastón Millón recordó que, "por ordenanza del Concejo Deliberante se impuso el nombre de Ludovico Pedetti a esta plaza, donde se están llevando adelante estas obras de equipamiento urbano, en el marco del Presupuesto Participativo". Y agregó: "Consideramos fundamental que los vecinos puedan proponer y seleccionar obras que beneficien a sus barrios. La participación vecinal es una política central de nuestra gestión", remarcó.

Finalmente, Marcela Pedetti expresó su satisfacción por el avance del proyecto: "Estamos muy contentos. Hay una participación activa entre los vecinos y la Municipalidad, lo cual es muy positivo. Ya estamos cerca de inaugurar esta plaza, que será un espacio para los niños, para quienes quieran hacer deportes y para que las familias disfruten de una hermosa cancha y un entorno renovado", concluyó.

Los Molinos: castración

Siguiendo con la campaña de castración, vacunación y registro de mascotas, que lleva adelante la comuna capitalina a través de su Dirección de Zoonosis, para hoy se prevé la presencia del quirófano móvil, desde las 14, en calle La Gaceta 324, en el barrio Los Molinos.

Además, se llevará a cabo una jornada de vacunación antirrábica y registro de mascotas de 14 a 17 en la misma calle, a la altura de la cancha de básquet del sector 1 del citado barrio. Se solicitó a los vecinos del sector a cumplir con las acciones que buscan promover la salud animal y el cuidado comunitario.