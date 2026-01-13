"Pucho" Jung capacitará en el Club Luján

El 27, 28 y 29 del corriente, en Club Deportivo Luján, se llevará a cabo el "Campus de verano" de hándbol a cargo de Rodolfo "Pucho" Jung, el entrenador de la Selección Argentina de la especialidad.

Serán tres días intensos de prácticas con el técnico de los Gladiadores, donde se desarrollarán los siguientes temas: entrenamiento técnico individual (ofensiva y defensiva); lanzamientos (en apoyo, en suspensión), 1 vs 1; 2 vs 2; 3 vs 3; hasta llegar a 6 vs 6. Nociones básicas de ataque, sistemas defensivos básicos.

Los cupos son limitados, está destinado a cadetes y juveniles de ambas ramas, y ya se encuentran abiertas las inscripciones.

Los interesados pueden comunicarse con el profesor Sergio Molina (388-4210691) o bien al Instragram @checho_molina14

"Pucho" Jung está trabajando en la preparación para el clasificatorio al Mundial 2027, buscando un recambio generacional con jugadores jóvenes, y su trabajo se centra en el desarrollo del equipo para el futuro.

Precisamente ayer dio a conocer la lista para el Clasificatorio Sur-Centro, que se cumplirá del 19 al 24 en Asunción del Paraguay.

Argentina irá a la capital guaraní a buscar una de las cuatro plazas mundialistas que estarán en juego.

Arqueros: Juan Bar (Valladolid) y Agustín Forlino (Sedalo). Extremos: Pedro Martínez (Sporting Lisboa), Francisco Lombardi (Logroño), Ramiro Martínez (Benidorm), Facundo Cangiani (Torrelavega . Laterales: Tomás Cañete (Olympiacos), Juan Saco (Triana), Julián Souto Cueto (Portugués), Agustín Unzner (Ferro). Centrales: Nicolás Bono (Vardar), Martín Jung (Ivry .

Pivotes: Lucas Moscariello (Benidorm), Guillermo Fischer (Granollers), Federico Giménez (Póvoa) y Pablo Mínguez (Caserío).