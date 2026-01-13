Llega a Jujuy la primera edición del Festival Sun Salvador

La ciudad de San Salvador de Jujuy se prepara para vivir una experiencia musical inédita durante el verano con el lanzamiento de la primera edición del Festival Sun Salvador, una propuesta que promete convertirse en un nuevo punto de encuentro para el indie rock y la música alternativa en la región. El evento se realizará el próximo sábado, a partir de las 21, en una nueva sala de conciertos ubicada en avenida Bolivia 1593, que debutará como escenario de esta ambiciosa iniciativa cultural.

El Festival Sun Salvador surge del impulso creativo de Hollywood Bungalows, una de las bandas referentes de la escena independiente jujeña, que desde hace varios años produce sus propias fechas durante el mes de enero. Para este 2026, el proyecto da un salto cualitativo y amplía su horizonte artístico con una grilla que combina nombres de proyección nacional con artistas locales, apostando a la diversidad sonora y al fortalecimiento del circuito alternativo.

El plato fuerte de la noche será la presentación de Benito Cerati, quien llegará por primera vez a Jujuy junto a su banda. El reconocido músico, una de las figuras más destacadas del indie argentino actual, presentará su más reciente trabajo discográfico, "En el Cyber", además de recorrer las canciones más celebradas de su repertorio. Su presencia marca un verdadero hito para la música local y refuerza el objetivo del festival de acercar propuestas de alcance nacional al público jujeño.

La grilla se completa con la participación de los proyectos locales Pequeño Tirano y DJ Sapai, que aportarán identidad y frescura a la velada, mientras que el cierre estará a cargo de la DJ Mar Vaccarella, llegada desde Buenos Aires, quien coronará la noche con un set pensado para extender la celebración hasta la madrugada.

"Cada verano sentimos el deseo de propiciar un espacio distinto, que le dé aire a la juventud y al público de Jujuy que busca nuevas experiencias sonoras. El Sun Salvador es el resultado de querer potenciar la música indie y alternativa en nuestra provincia", expresaron los organizadores, destacando el espíritu autogestivo y colaborativo que dio origen al festival.

Además de su propuesta artística, el Sun Salvador busca consolidarse como una plataforma de desarrollo y visibilidad para la escena alternativa local, generando cruces entre músicos, DJs, productores y públicos diversos, en un contexto que apuesta por la innovación cultural y el crecimiento colectivo.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio web de Ticketero y también mediante el enlace habilitado en la web oficial del festival (SUNSALVADOR).