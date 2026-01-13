Jujuy Básquet recibe hoy a Estudiantes de Tucumán

Será el primer juego de los cinco consecutivos que tendrán los “cóndores” ante su gente, por ende será fundamental ganar, para encaminarse nuevamente en la tabla de posiciones y sobre todo hacer valer la localía.

Es que los dirigidos por Guillermo Tasso saben que con el apoyo del “jugador número seis”, tendrán que otra vez armar una “fortaleza de plata” en el escenario de avenida España, ganar implicará un envión anímico importante.

Y más allá de las dos caídas en la primera gira del año, ambos partidos dejaron aristas positivas para Jujuy Básquet que en estas pocas horas de trabajo aceitó, y corrigió los errores, pero deberá plasmarlo en el reducto esta noche.

Claro que al frente tendrá al necesitado Estudiantes que llega desde Tucumán para hacer su juego, quedarse con la victoria que le permita mirar el futuro con mayor optimismo, apoyado en el juego que pueda llegar a aportarle Santiago Capelli, el base de 20 años que es una de las grandes apuestas del básquet de ascenso en el país.

Los dirigidos por Fabrizio Esposito llegan de caer en su visita a Independiente en Santiago del Estero, marchan décimo cuarto en la tabla de la Conferencia Norte y no tienen mucho margen de error como para seguir dejando puntos en el camino.

Venta de entradas

Hoy a partir de las 10 hasta las 14 y a partir de las 18 hasta las 22 se venden las entradas en boleterías del estadio “Federación”. Además podrán adquirirla de forma online ingresando a pasesvip.com.ar.

Desde la dirigencia de los “cóndores” decidieron mantener los costos de cada uno de los sectores, por lo que para la tribuna preferencial cuesta 8 mil pesos, para platea norte y platea sur 15 mil pesos, palco sur 1 cuesta 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos y campo de juego 20 mil pesos.

Se espera, como en cada presentación de Jujuy Básquet en casa, un estadio colmado aprovechando el tiempo de vacaciones.

