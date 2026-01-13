El jueves se acredita la segunda cuota del bono de fin de año

El Gobierno de Jujuy recordó que este jueves 15 de enero se hará efectiva la acreditación de la segunda cuota del bono de fin de año a los trabajadores de la administración pública provincial.

La primera parte bono anunciado se canceló en el mes de diciembre.

Este 15 de enero, los trabajadores con salarios de hasta 1.400.000 pesos percibirán los restantes 150.000 pesos, completando el monto de 300.000.

En tanto, para quienes perciben remuneraciones superiores se acreditará la segunda cuota de 100.000 pesos, alcanzando un total de 200.000 pesos.

Desde el Ejecutivo señalaron que la acreditación será única para todos los sectores y se verá reflejada directamente en las cuentas sueldo.

Cabe recordar que este beneficio corresponde al Bono Extraordinario 2025 y completa el esquema acordado para los trabajadores del Estado provincial.

Desde el Ejecutivo se había anticipado que el cronograma y la modalidad de pago serían informados oportunamente a través de los canales oficiales. Esto finalmente se supo ayer por la mañana, y fue publicado en las redes oficiales del Gobierno provincial.

Subasta electrónica

Por otra partes, desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas informó que bajo la modalidad de Subasta Pública Electrónica, implementó para la venta, liquidación o remate de bienes en desuso que se encuentran en posesión de distintos organismos del Estado Provincial.