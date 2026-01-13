Comenzaron las jornadas veraniegas de Sol y Luna

En el marco de un trabajo articulado entre la Secretaría de Deportes y el Consejo Provincial de Mujeres, el Gobierno de Jujuy acompañó el inicio de las 45º Jornadas Veraniegas de Sol y Luna en la localidad de Santa Catalina, con un acto inaugural realizado en la Plaza Central junto al comisionado municipal Diego Solís, autoridades de las jornadas y vecinos de la comunidad.

Durante el encuentro, Ester Farfán de Morales, vecina de 95 años, destacó el significado simbólico del Sol, en representación de las juventudes, y la Luna, como expresión de las personas adultas mayores, resaltando a las Jornadas como un espacio de encuentro intergeneracional que fortalece la unión comunitaria y pone en valor las tradiciones locales.

En ese marco, el comisionado municipal agradeció la presencia del Gobierno de la Provincia y el acompañamiento permanente del gobernador Carlos Sadir y del jefe de Gabinete.

Asimismo, participaron del acto autoridades provinciales de la Secretaría de Deportes y del Consejo Provincial de Mujeres, entre ellas Gabriela Zárate, directora de Deportes de la Mujer; Franco Dorado, director provincial de Políticas Culturales y Comunicación; Victoria Zerpa, coordinadora de Promoción de Derechos; y Darío Julián y Diego Fernández, integrantes del equipo técnico del Consejo Provincial de Mujeres.

La jornada continuó con diversas actividades deportivas y recreativas, dando inicio a una agenda que se desarrollará durante ocho noches y siete días con la participación de toda la comunidad.

Hoy está previsto el inicio de los torneos de fútbol y vóley de ambos sexos. Mientras que mañana será el "Día de la confraternidad deportiva". El jueves comenzará el tradicional concurso de tiro al blanco, al mediodía será el concurso de platos regionales, desde las 14 las Olimpiadas en familia, a las 16 el campeonato de sapo y a las 22 la Noche de los talentos.