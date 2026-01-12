Quién era Jonatan Minucci, el peluquero argentino asesinado en un bar de Tulum

Jonatan Emanuel Minucci, conocido como “Jona”, fue asesinado a balazos mientras trabajaba en un bar de Tulum, México. Era de la ciudad santafesina de Fray Luis Beltrán, tenía 37 años y acababa de enterarse de que iba a ser papá por primera vez.

A mediados del año pasado, por medio de una amiga, le surgió la posibilidad de viajar a México y probar suerte en Tulum, uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe. Lo habló con su pareja y partió en noviembre, con la esperanza de construir un futuro mejor.

Pero la vida le dio una sorpresa: cuando estaba en México, su novia le contó que estaba embarazada. La noticia lo llenó de ilusión y lo llevó a planear el regreso a la Argentina para abrir una nueva peluquería en la ciudad de San Lorenzo y buscar una casa para su familia.

Viajó a Tulum con sus máquinas de peluquería, pero le costó armar clientela y abrir su propio local. Para juntar plata, hizo changas de plomería y electricidad, y también trabajó como personal de seguridad en bares.

El viernes fue asesinado de varios disparos mientras trabajaba en el club Vesica Canote, en el estado de Quintana Roo. El ataque ocurrió cerca de las 14 y dejó además dos heridos: uno mexicano y otro sin identificar. Minucci recibió disparos en el cuello, la cara, el brazo y el pecho. Lo trasladaron de urgencia al hospital, pero no lograron salvarlo.

Horas después, la violencia continuó en Tulum con otros dos ataques armados en la zona. En uno de ellos, murió otro hombre durante una fiesta electrónica. Las autoridades mexicanas no informaron si hubo más heridos.

“A Jona lo conocía mucha gente, lo quería mucha gente. Ayudaba mucho, iba a cualquier lugar y saludaba a todo el mundo. Estaba endeudado, pero igual ayudaba a los amigos y familiares”, contó una amiga en diálogo con Clarín.

En redes sociales, los mensajes de despedida se multiplicaron. “Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor. Dejó huellas de amor que nunca se borrarán”, escribió una allegada.

La familia de Jonatan está en contacto con Cancillería, pero inició una colecta para poder repatriar sus restos y despedirlo en Santa Fe.