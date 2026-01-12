Talleres de Perico volvió a ganar y clasificó a la final

Perico está de fiesta. Y no es para menos porque Talle res clasificó a la final de la Región Norte del Torneo Regional tras otra victoria sólida por 2 a 0 sobre Atlético San Pedro en la vuelta de semifinal disputada en la "Visera de Cemento". Con los goles de Ruiz y Rivero liquidaron la serie con una estupenda actuación del arquero Fernández y sus hinchas ya se frotan las manos, soñando con el ascenso.

Tal como sucedió en Perico, el "millonario" salió con todo a jugar pero en estas instancias careció de jerarquía en algunos sectores, a excepción de Velázquez, Durán y Ponce. Todo lo contrario a Talleres que si tiene en todas sus líneas y lo demostró también en la ida donde festejando con idéntico marcador. Fue intenso de principio a fin. Virreyra tuvo para empujar un centro de gol pero no llegó y ahí nomás de contra de la visita por poco sorprende a Fanola. Luego Ruiz habilitó a Magno que metió centro y Brylko no conectó y en la réplica Virreyra cabeceó desviado frente al arco.

De una pelota dividida se lesionó Lucero que continuó y en un intento de encarar perdió y de ahí salió el pelotazo a Ruiz, controló y definió con categoría para los 150 hinchas del "expreso" en la tribuna cedida. Talleres planchó el partido y más aún con un Gurrieri otra vez desconectado e impreciso. Al final una mano en el área de Huichulef generó penal para el "millo" y Fanola le facilitó las cosas a Fernández que tapó el remate.

En el complemento, a los 5' Valenzuela tiró manotazo y vio la roja dejando con 10 a su equipo que igual fue con Velázquez como estandarte. Virreyra sacó un zurdazo que pegó en el travesaño, pero Franco tuvo dos chances inmejorables y perdió con el golero visitante. El "expreso" podía liquidarlo de contra, lo tuvo Herrera, Ramírez y Arroyo, pero el que selló el triunfo fue "Farid" Rivero para confirmar la clasificación.

Tucumán Central será su rival

Tucumán Central venció 2 a 1 a Social Boroquímica en Campo Quijano (Salta) y de esta manera será el rival de Atlético Talleres de Perico en la final de la Región Norte del Regional Amateur. En el partido de ida habían empatado 1 a 1. El local se puso en ventaja con un tanto de Marcelo Argañaraz, a los 16 minutos del segundo tiempo, pero la visita lo dio vuelta y festejó a lo grande. En la primera etapa, "boro" arrancó con el ímpetu necesario para buscar la victoria desde el minuto cero, pero careció de ideas. Y en el complemento pasó de todo: Boroquímica se quedó con un jugador menos por la expulsión de Ríos. El partido ya se jugaba bajo una torrencial lluvia. Dentro de un contexto de desventaja numérica en el campo, más las complicaciones de un cancha, el conjunto salteño encontró la ventaja a través de Argañaraz. Pero la alegría duró muy poco: dos minutos después, Tucumán Central empató con un gol de Martínez, luego de que se le escapara la pelota al arquero local.

Y en la siguiente jugada, la visita se puso en ventaja con otro tanto de Martínez y así terminó la historia con los tucumanos festejando.