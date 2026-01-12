El plantel de Gimnasia ya está instalado en Córdoba

La delegación de Gimnasia y Esgrima, integrada por el plantel profesional, cuerpo técnico y staff de colaboradores, arribó ayer a Córdoba, donde continuará su puesta a punto física y disputará partidos amistosos en busca de funcionamiento futbolístico, en el marco de la exigente pretemporada 2026.

La base de operaciones del "lobo" será la ciudad de Río Segundo, donde se desarrollará un riguroso plan de trabajo que incluye encuentros de carácter amistoso previstos para el miércoles 14 ante la reserva de Talleres de Córdoba y el sábado 17 frente a Racing de la Nueva Italia.

El director técnico Hernán Pellerano dispuso que viajen los siguientes futbolistas.

Arqueros: Milton Álvarez, Matías Ramos Mingo y Gonzalo Gómez.

Defensores: Diego López, Delfor Minervino, Gonzalo Villarreal, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Sebastián Sánchez, Emiliano Endrizzi, Martín Lazarte, Franco Camargo y Joaquín Varela.

Volantes: Hugo Soria, Francisco Maidana, Juan Pablo Córdoba, Federico Paradela, Francisco Molina, Axel Pinto, David Gallardo y Mauro Cachi.

Delanteros: Cristian Menéndez, Octavio Bianchi, Abel Argañaraz, Maximiliano Casa y Claudio Pombo.

Los muchachos continuarán los entrenamientos en la ciudad cordobesa, pero fundamentalmente el DT podrá probar el equipo titular de cara a lo que se viene.

Siempre disputar amistosos es clave porque se pueden corregir errores y potenciar virtudes ante rivales desconocidos.

Si bien las prácticas de fútbol sirven para el día a día, los partidos son diferentes y allí se pueden obtener mejores apreciaciones.

Con el plantel completo, aunque todavía el club no se retiró del mercado de pases, Pellerano buscará en esta semana puliar aspectos puntuales.

Gimnasia, vale recordar, viene moviéndose bajo las órdenes del nuevo DT desde noviembre pasado cuando Matías Módolo decidió no renovar su vínculo con el club e irse a Chacarita Juniors.

Las tareas físicas y tácticas se llevaron a cabo en el complejo deportivo Papel NOA hasta el receso por las fiestas de fin de año. Después los muchachos arrancaron de nuevo y la noche del sábado viajaron a Córdoba.

La delegación "albiceleste" retornará a Jujuy el próximo domingo, para continuar su preparación de cara a la nueva campaña en la Primera Nacional y la Copa Argentina.