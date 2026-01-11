Hallaron a un hombre que se encontraba desaparecido en un cerro

Una intensa comitiva de búsqueda y rescate logró localizar con vida a un hombre oriundo de Orán (Salta), quien se había extraviado en la zona de los cerros mientras se dirigía al Paraje El Durazno. El operativo, que se extendió entre el viernes y el sábado, enfrentó condiciones climáticas sumamente adversas.

La búsqueda demandó un esfuerzo físico extremo, con una duración de aproximadamente 14 horas de caminata por terreno montañoso. El equipo de rescate estuvo integrado por Personal de la Comisaría Seccional 14 de Tilcara, Cuerpo de Infantería y Bomberos, Centro de Gestión de la Unidad Regional 3, Colaboración vital de Bomberos Voluntarios de Tilcara y baqueanos de la zona.

El hombre fue localizado en el sector conocido como Piedra Colorada y según su propio relato se desorientó y caminó toda la noche por un sendero alternativo, recorriendo casi 20 kilómetros y que debido al mal tiempo, decidió detener su marcha para resguardarse.

Al momento del hallazgo, presentaba un cuadro de deshidratación, problemas de presión arterial y fuertes dolencias en las piernas.

Dada la dificultad del terreno y el estado de salud del protagonista, el rescate final se realizó "a fuerza de hombre". Los efectivos lo cargaron en una angarilla (camilla) durante el trayecto de descenso hasta el punto donde pudieron acceder los vehículos de emergencia.

Finalmente, fue trasladado al Hospital Salvador Maza para recibir la atención médica correspondiente.