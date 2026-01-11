30°
Internacionales

Donald Trump anunció que “no habrá más petróleo ni dinero” venezolano para el régimen de Cuba

“Venezuela ya no necesita protección frente a los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años”, expresó el presidente de Estados Unidos

Domingo, 11 de enero de 2026 10:28

Una semana después del operativo de las fuerzas de EE.UU. que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Trump lanzó una fuerte amenaza Cuba. "Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", dijo el republicano en su red social Truth Social. 

"Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no! La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años. Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos. ¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!", sentenció el presidente de EE.UU.

