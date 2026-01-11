Asesinó a su pareja y a su bebé de apenas once meses

Luis Acosta Abruzzese, un hombre de 35 años de la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, fue detenido por agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusado de un doble crimen atroz: según la Justicia, asesinó a su mujer y a su bebé de apenas 11 meses.

Según indicaron fuentes con acceso a la investigación, el crimen se descubrió cuando efectivos policiales acudieron a una vivienda, luego de que los padres de la joven, identificada como Gimena Agustina Cardozo López (27), denunciaran que no podían comunicarse con su hija desde el día anterior y que el yerno impedía el contacto.

Antes de acudir a la Policía, la madre de Agustina se acercó primero al domicilio pero Acosta Abruzzese se negó a permitir el ingreso y a brindar información sobre la joven.

No sólo eso: el hombre huyó por el fondo de la vivienda. Al ver que algo ocurría, la mujer hizo la denuncia a las autoridades y por orden de la fiscal Pamela Piatelli, de la UFI Especializada en Violencia, se llevó adelante un allanamiento de urgencia.

Dentro del domicilio, los agentes hallaron sin vida a Cardozo López y a su hijo, en medio de una escena que estremece.

El personal médico que concurrió al lugar confirmó las muertes y no pudo hacer nada por las víctimas. De acuerdo con las fuentes consultadas, la mujer fue asesinada por estrangulamiento mientras que el bebé de 11 meses fue degollado.

La búsqueda del presunto responsable se activó de inmediato. Según los primeros datos de la investigación realizada por el Grupo Táctico Operativo (GTO), el seguimiento de cámaras de seguridad permitió localizarlo desplazándose por la zona de Achega entre Valentín Gómez y Encina. Al advertir la presencia policial, el imputado intentó escapar, pero fue interceptado y detenido en el lugar.

"Gracias al rápido accionar la Policía y el apoyo de la departamental que puso a todos los jefes de calle de La Matanza a disposición, se hizo un rastrillaje y lo detuvieron rápidamente en la calle", agregó la fuente judicial.

La causa quedó a cargo de la UFI Temática Homicidios, bajo la dirección del fiscal Diego Rulli, quien dispuso la detención del sospechoso. El acusado enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (respecto de su pareja) en concurso real con homicidio agravado por el vínculo (respecto del bebé). Se negó a declarar.

Por el momento, los investigadores aguardan los resultados de las pericias forenses para establecer las circunstancias precisas de las muertes.

En cuanto a los antecedentes, las fuentes señalaron que no había denuncias previas por violencia en contra de Acosta Abruzzese durante los 10 años estuvieron junto como pareja. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de una amiga de Gimena, única declaración en el expediente por el momento, el hombre era "muy violento" con ella.