21°
10 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Agua potable
Calilegua
Supermercados Comodín
David Bowie
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
parque Xibi Xibi
festival
Unidad regional 2
Britney Spears
Agua potable
Calilegua
Supermercados Comodín
David Bowie
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
parque Xibi Xibi
festival
Unidad regional 2
Britney Spears

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Internacionales

"Estamos bien, somos unos luchadores"

El mensaje de Maduro desde la prisión de Nueva York

Sabado, 10 de enero de 2026 21:52

Nicolás Maduro envió su primer mensaje desde la prisión en Nueva York, a una semana de haber sido capturado y trasladado a Estados Unidos. La información fue difundida por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, a partir de lo que le transmitieron los abogados que mantienen contacto con el dirigente chavista detenido.

El hijo del mandatario venezolano Nicolás Maduro aseguró que su padre está “bien” en Estados Unidos, donde fue encarcelado y responde a un juicio por narcotráfico, según un video publicado el sábado por un dirigente de su partido.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, dijo Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, al citar a su padre. “Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte”, añadió.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD