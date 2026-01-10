Instalaron una nueva pasarela peatonal en el Parque Xibi Xibi

Hoy se realizó la instalación de la segunda pasarela peatonal en el Parque Lineal Xibi Xibi y como se venía anunciando el municipio realizó el corte total de la circulación vehicular sobre Puente Gorriti para colocar la estructura que brindará una mayor conectividad y funcionalidad del pulmón verde de la ciudad.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge, estuvo presente, supervisando las tareas de armado, traslado e instalación de la estructura. También participó el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco quien explicó que trabajaron desde horas muy tempranas, favorecidos por el clima, lograron el traslado de todas las estructuras de la pasarela, desde un establecimiento metalúrgico de la ciudad de Palpalá hasta el Puente Gorriti.

En referencia a la nueva pasarela, Marenco sostuvo, “es la segunda pasarela que se está montando, en respuesta a un pedido de toda la gente de generar conectividad entre las caminerías y bicisendas de ambas márgenes del río -que dan sobre avenidas Yrigoyen, 19 de Abril y Martiarena-, dando cumplimiento al plan de actualización refuncionalización permanente del Parque Xibi Xibi; no solamente nos dedicamos a mantener las caminerías, vegetación y decoración paisajística del parque lineal sino que en los últimos dos años llevamos plantadas más de 800 especies arbóreas -hay una gran cantidad de especies florales dentro del parque-“

El funcionario instó a los vecinos a que colaboren en el cuidado del Parque Xibi Xibi, “los juegos y los equipamientos urbanos no se rompen solos sino que los rompen personas que no tienen cariño por nuestra ciudad ni tienen respeto por el resto de las personas que hacen buen uso; evidentemente tenemos que estar haciendo mantenimiento día tras día y por ahí, para algunos, resultará más fácil criticar lo que está dañado cuando en realidad hay que criticar a quienes dañan y no cuidan semejante obra valorada por la gran mayoría de los jujeños y reconocida a nivel nacional e internacional”.

El secretario Marenco anunció que, paralelamente, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy está trabajando en la iluminación del parque lineal, “ya hemos hecho el reemplazo de más de 250 reflectores LED que iluminan la periferia del parque; también estamos trabajando fuertemente en la iluminación ornamental que en breve va a quedar encendida, los 365 días del año, para el disfrute de todos los vecinos de nuestra ciudad y de los turistas que nos visitan, ya que se trata de uno de los puntos de ingreso más importantes de San Salvador de Jujuy”.

