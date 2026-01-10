Bianchi firmó y se suma al ataque de Gimnasia

Bajo la premisa de potenciar el funcionamiento y la contundencia ofensiva, Gimnasia y Esgrima de Jujuy oficializó la contratación del delantero Octavio Bianchi, quien ya estampó su firma y se convirtió formalmente en refuerzo del equipo conducido por Hernán Pellerano.

Diagnosticada la necesidad de sumar peso en el área y una cuota de gol para encarar un año de alta exigencia, la contribución de Bianchi será clave para maximizar las oportunidades de éxito del conjunto albiceleste, que este año tiene la mira puesta en dos frentes simultáneos: la Primera Nacional y la Copa Argentina 2026.

En su presentación, el delantero declaró estar “muy feliz de vestir esta camiseta” y se mostró “agradecido”, porque “el club hizo un esfuerzo grande y confió en mí”.

“Apenas llegué a la provincia me puse a disposición del cuerpo técnico, así que ahora voy a trabajar para tener un buen año”, expresó y manifestó sus ganas de “demostrar todo lo que puedo entregar dentro de la cancha”.

Finalizando, Bianchi destacó que “Gimnasia dio pelea en los últimos años y es un club ordenado”, factores que impulsaron sus deseos de vestir la albiceleste.

Es oportuno consignar, que mañana, sábado 10, plantel profesional, cuerpo técnico y staff de colaboradores partirán con destino a la ciudad cordobesa de Río Segundo, donde tendrá lugar una nueva fase de la pretemporada, buscando la puesta a punto ideal y el rodaje necesario antes del inicio de la competencia oficial.