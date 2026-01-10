Vélez fue campeón en la Liga Independiente

El flamante ganador tuvo la delantera más goleadora del certamen y la valla menos vencida, coronando un 2025 impecable.

Durante la mencionada competencia solo perdió un partido, ganó 18 y empató 4. De esta manera, se quedó merecidamente con el primer puesto.

El delegado y entrenador es José Eduardo Quispe.

Mientras que el plantel está integrado por los siguientes jugadores: Alberto Argañaraz, Daniel Batallanos, Juan Bejar, Juan Castillo Cabello, Oscar Chavarría, Abel Chuchuy, Faustino Cortez, Luis Cruz, Candelario Galian, Juan Guarch, Delfín Gutiérrez, Raúl Gutiérrez, Manuel Lucero, Ángel Luna, David Mareño, César Méndez, Juan Quispe, Angel Rodríguez, José Salce, Oscar Santucho, Adolfo Tolaba, Walter Torres, Eduardo Velásquez, Miguel Zambrano y Alfredo Zuñiga.