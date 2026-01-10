El arquero de Madryn sufrió un paro

El tenso momento ocurrió en el predio del club del sur argentino y, según confirmaron fuentes médicas de la entidad, el futbolista de 27 años se desplomó durante la práctica.

Según informes de medios locales, el cuerpo técnico y el personal de salud actuaron con rapidez y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar gracias a que contaban con todos los elementos necesarios para la emergencia, lo que resultó clave para estabilizarlo.

Momentos después, Nievas fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Isola, donde permanece internado en la sala de terapia intensiva y el médico del plantel, Gustavo Acuña, informó que los primeros estudios realizados no arrojaron anomalías, aunque el estado de salud del futbolista continúa siendo reservado y continúa bajo estricta observación médica.

El club sacó un comunicado, indicando que "el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia, y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad".

"El doctor Marcelo Ballari explica el proceder ante esta situación, la utilización correcta de dichos aparatos y la importancia de contar con equipos DEA en nuestras instalaciones", agregó.

El golero es oriundo de Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las piezas importantes del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional en el 2021.