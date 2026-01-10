Andino le dijo no a River y ahora el objetivo es Carrizo

La ventana de transferencias del fútbol argentino acaba de entregar uno de esos capítulos que cambian el tablero de un momento a otro. Lo que parecía un acuerdo sellado entre River Plate y Godoy Cruz por una de las máximas promesas del país, se ha desmoronado ya que Santino Andino tomó una decisión: su futuro no está en Núñez, sino en Europa.

En una reunión que marca el fin de semanas de negociaciones, el futbolista le comunicó personalmente a Stefano Di Carlo, presidente de River, que su intención es emigrar directamente a Europa. Esta postura dejó sin efecto el principio de acuerdo que ya existía entre las instituciones, el cual rondaba los US$ 4.000.000 por la totalidad del pase, más bonos y objetivos.

Para el club "millonario", la negativa de Andino es un revés estratégico.

El cuerpo técnico veía en el joven mundialista Sub 20 el desequilibrio necesario para refrescar el ataque.

Sin embargo, el deseo del jugador de no realizar una escala previa en el fútbol doméstico pesó más que el prestigio de la banda roja.

Para entender este giro, hay que mirar detrás de escena. Hasta hace pocas semanas, el destino de Andino parecía ligado a River bajo la tutela de Hernán Berman. Sin embargo, antes de Navidad, el jugador firmó con Roc Nation Sports, la influyente agencia internacional que ha desembarcado con fuerza en el mercado sudamericano.

El presidente de Godoy Cruz, José Mansur, no ocultó su frustración. Su plan era convertir al "Tomba" en socio comercial de River, apostando a una plusvalía por una futura venta desde el Monumental. "Godoy Cruz va a elegir al socio para apostar en el futuro del jugador", había afirmado el dirigente, dejando claro que su preferencia era la oferta de Núñez.

No obstante, la nueva agencia de Andino priorizó desde el primer día la salida hacia ligas europeas, erosionando el consenso que Mansur ya había alcanzado con la dirigencia de River.

El destino que hoy desvela a Andino es el Panathinaikos.

El gigante griego ya formalizó una propuesta de 7 millones de euros brutos por el 50% del pase.

A pesar de que los números parecen superiores a los ofrecidos por River, la directiva mendocina la rechazó inicialmente por considerar que el esquema de pagos y la sociedad propuesta no eran los ideales.

Y ahora el apuntado por River es el jugador de Vélez Sarsfield, el santiagueño Maher Carrizo.