Informacion General

Desde qué hora funciona el transporte urbano en la capital

El servicio operará con unidades reducidas el 1° y 2 de enero. El transporte alternativo tendrá tarifas diferenciadas. 

Jueves, 01 de enero de 2026 07:54

El transporte público de pasajeros en San Salvador de Jujuy tendrá un cronograma especial durante los dos primeros días del año, con servicios limitados y cambios en las tarifas del transporte alternativo, informó el área municipal de Transporte.

Para este jueves 1° de enero, el servicio urbano reiniciará su operación recién a partir de las 17, con una cantidad reducida de unidades en todas las líneas. En paralelo, el transporte alternativo (remises y taxis) funcionará aplicando la denominada Tarifa 2.

El viernes 2 de enero, en tanto, los colectivos circularán durante toda la jornada con frecuencias menores, también con unidades reducidas. Para ese día, el transporte alternativo regresará a la Tarifa 1.

Desde la Municipalidad recomendaron a la población considerar estos cambios al momento de planificar sus traslados, ya que la oferta de transporte estará por debajo de la habitual en ambos días.

