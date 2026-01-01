Incendio y preocupación durante la madrugada del 1 de enero

Un incendio se desató en la madrugada del 1 de enero en el predio de Carmo Lamas, ubicado sobre avenida Malvinas Argentinas, en la ciudad de Perico, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

El lugar funciona como depósito y vivero. Por causas que hasta el momento se desconocen, las llamas comenzaron a propagarse rápidamente, lo que motivó la intervención inmediata de los Bomberos.

Las autoridades trabajaron para controlar la situación y posteriormente se realizaron las pericias correspondientes para determinar el origen del siniestro.