Triple choque dejó personas heridas y tránsito reducido

Un grave siniestro vial se registró en las últimas horas en la localidad de Bárcena, donde tres vehículos colisionaron por causas que aún se encuentran bajo investigación. Como consecuencia del impacto, se reportaron personas heridas.

En el lugar trabajan equipos de emergencia y efectivos policiales, quienes asistieron a los damnificados y ordenaron la circulación vehicular.

Debido al operativo, el tránsito permanece reducido, por lo que se solicita a los conductores extremar las precauciones y respetar las indicaciones del personal apostado en la zona.

Hasta el momento no se brindó información oficial sobre la cantidad ni la gravedad de los heridos. Las autoridades continúan con las tareas correspondientes para determinar las causas del accidente y normalizar el tránsito.