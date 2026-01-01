Venezuela libera a 87 presos políticos en medio de crecientes sanciones y presiones

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad confirmó este jueves la excarcelación de 87 personas que permanecían detenidas en la cárcel de Tocorón, a quienes definió como “presos políticos” arrestados en el contexto de las movilizaciones posteriores a elecciones. Esta es la segunda liberación masiva en semanas: en Navidad ya habían sido liberados 71 reclusos bajo similar condición.

No obstante, la organización advirtió que se trata de una “libertad limitada”, ya que los excarcelados continúan sujetos a procesos judiciales y medidas cautelares. “Este logro, que nos llena de alegría, es insuficiente. Muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de libertad”, señaló el colectivo, que reclama una amnistía general.

Las liberaciones se producen en medio de una ofensiva diplomática, económica y militar de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro, a quien acusa de liderar una organización narcoterrorista denominada “Cartel de los Soles”. En las últimas semanas, Washington movilizó una flotilla militar en el Caribe y realizó más de 30 intervenciones contra presuntas embarcaciones narcotraficantes, con un saldo de al menos 115 muertos, acciones calificadas por expertos en derechos humanos como “ejecuciones extrajudiciales”.

Paralelamente, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a cuatro empresas que operan en el sector petrolero venezolano, así como a cuatro buques tanque identificados como “bienes bloqueados”. En un comunicado, la dependencia acusó a estos barcos —parte de lo que llaman “la flota fantasma de Venezuela”— de brindar “recursos financieros para impulsar el régimen ilegítimo y narcoterrorista de Maduro”.

El mandatario venezolano ha negado enérgicamente las acusaciones y sostiene que la administración Trump busca derrocarlo para apoderarse de las vastas reservas petroleras del país. Además, denunció el bloqueo ordenado contra petroleros sancionados que entren o salgan de aguas venezolanas, medida que ya habría resultado en la confiscación de al menos dos buques.

La situación mantiene en vilo la relación bilateral y coloca a los presos políticos en el centro de una pulseada geopolítica que se intensifica a menos de un mes del cambio de gobierno en Estados Unidos.