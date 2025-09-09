¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

9 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Informacion General

La Diócesis de Jujuy convoca a un Jubileo especial para todos los educadores católicos

El evento se realizará el sábado 13 de septiembre en el Santuario de Río Blanco. Incluirá una peregrinación, el cruce de la Puerta Santa y una misa presidida por el Obispo Daniel Fernández.

Martes, 09 de septiembre de 2025 09:09

 El Consejo de Educación Católica (CEC) de la Diócesis de Jujuy invita a directivos, docentes y comunidades educativas a participar del “Jubileo de los Educadores”, una jornada de reflexión, agradecimiento y renovación de la vocación docente que se celebrará el próximo sábado 13 de septiembre.

La cita será de 9 a 12 en el Santuario de Río Blanco, bajo el lema “Peregrinos de la Esperanza”. Según los organizadores, el jubileo es un “año de gracia”, un tiempo propicio para “renovar el corazón, reconciliarnos y volver a empezar”, agradeciendo la misión de enseñar y enfrentar los desafíos actuales.

La actividad comenzará con un punto de encuentro en la rotonda de ingreso a Río Blanco, desde donde los participantes iniciarán una peregrinación hacia el Santuario para realizar el simbólico cruce de la Puerta Santa. A las 10:00 horas, se celebrará una Eucaristía presidida por Mons. Daniel Fernández, Obispo de la Diócesis de Jujuy.

Para finalizar la mañana, se ha previsto un momento de compartir fraterno alrededor de las 11:00 horas, por lo que se sugiere a los asistentes llevar equipo de mate y algo para compartir. También se invita a las instituciones a portar sus estandartes.

Desde el CEC destacaron el “valor inmenso de cada educador que, desde el aula y la vida escolar, siembra fe, esperanza y humanidad”, y encomendaron la jornada a la intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Para más información, los interesados pueden contactar al organizador, el Consejo de Educación Católica (CEC), a través de Amaru Farfán al teléfono 388-3292799.

