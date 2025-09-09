¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Municipios

Entregaron tanques atmosféricos para tres municipios

Los rodados fueron recibidos por los intendentes de San Antonio, Palma Sola, y Aguas Calientes.

Martes, 09 de septiembre de 2025 19:58
TRE MUNICIPIOS RECIBIERON TANQUES ATMOSFÉRICOS

El gobernador Carlos Sadir hizo entrega de tanques atmosféricos para los municipios de San Antonio, Palma Sola y Aguas Calientes.

El gobernador Carlos Sadir hizo entrega de tanques atmosféricos para los municipios de San Antonio, Palma Sola y Aguas Calientes.

En instalaciones de la Dirección Provincial de Vialidad, el mandatario formalizó la entrega de dichas unidades para brindar apoyo a los proyectos que beneficien a la comunidad.

Al respecto, el gobernador expresó que “es muy importante que estos municipios cuenten con este equipamiento” y agregó que “antes tenían que recurrir a otras localidades o pedir prestado, ahora van a tener su equipo propio”.

Señaló que dichos vehículos “permiten cumplir con tareas de salubridad como ambiental para el pueblo”.

A su vez, destacó que anteriormente se hizo entrega de 12 unidades similares a distintos municipios. 

Los rodados fueron recibidos por los intendentes de San Antonio, Álvaro De Bedia; de Palma Sola, Francisco Vaquero; de y Aguas Calientes, Gregorio Mamaní.

Acompañaron el acto de entrega, el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el director provincial de Vialidad, Hugo Ponce; y autoridades municipales.

