¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
9 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Zoonosis
Repavimentación
Zoonosis
Repavimentación

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1385.00

3884873397
PUBLICIDAD
Municipios

Av. Hipólito Yrigoyen: Cambios en el tránsito por avances en la repavimentación

A partir del miércoles 10 de septiembre, se restablecerá el sentido de circulación habitual en dos importantes arterias de la ciudad

Martes, 09 de septiembre de 2025 17:35

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que, debido al avance de las obras de repavimentación en la avenida Hipólito Yrigoyen, a partir del miércoles 10 de septiembre, se restablecerá el sentido de circulación habitual en dos importantes arterias de la ciudad.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que, debido al avance de las obras de repavimentación en la avenida Hipólito Yrigoyen, a partir del miércoles 10 de septiembre, se restablecerá el sentido de circulación habitual en dos importantes arterias de la ciudad.

Las modificaciones son las siguientes:

  • Puente Argañaraz: retoma su sentido de circulación original, desde avenida 19 de Abril hacia Hipólito Yrigoyen.

  • Calle Marconi: vuelve a su sentido habitual, desde Hipólito Yrigoyen hacia José de la Iglesia.

Desde el municipio solicitan a la ciudadanía prestar especial atención a la señalización y al personal apostado en la zona, a fin de garantizar una circulación segura y ordenada durante este periodo de transición.

Estas medidas forman parte del plan de mejora de la infraestructura vial que lleva adelante el municipio, con el objetivo de optimizar el tránsito y brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD