Encuentro de dirigentes del Frente “Primero Jujuy Avanza” en Humahuaca

El Frente "Primero Jujuy Avanza" realizo un masivo encuentro de dirigentes de la Quebrada de Humahuaca. La jornada, que contó con la presencia de los principales candidatos a diputados nacionales Pedro Pascuttini y Verónica Valente, se centró en un claro mensaje de unidad y compromiso con los sectores más vulnerables, la producción y el trabajo.

El encuentro, organizado por la anfitriona Karina Paniagua, se convirtió en el escenario para que Pascuttini, reconocido por su trayectoria al frente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, y Valente, destacada legisladora provincial, se comprometieran públicamente a ser "la voz de los más vulnerables" y a "defender los intereses de los jujeños por encima de cualquier otro interés". Esta promesa central resonó entre los asistentes y se complementó con el compromiso de poner primero a la producción, primero a los jubilados, la universidad, el trabajo, el crecimiento y la salud pública.

Unidad contra el ajuste nacional

Uno de los puntos clave de la jornada fue la clara coincidencia de todos los presentes en la necesidad de unir fuerzas para "ponerle un freno a las medidas de ajuste del gobierno nacional". En un contexto de creciente preocupación por el impacto económico en las provincias del interior, los dirigentes del Frente "Primero Jujuy Avanza" enfatizaron que solo la unidad permitirá contrarrestar las políticas que, según manifestaron, están perjudicando a la producción local y a los sectores más desprotegidos.

La presencia de los referentes del peronismo jujeño Rubén Armando Rivarola y Carlos Haquim mostró la cohesión lograda por el espacio y su participación muestra con claridad que los distintos sectores del peronismo jujeño están dispuestos a trabajar juntos bajo una misma bandera para las próximas elecciones.

Rubén Rivarola destacó el compromiso de los candidatos indicando la sólida trayectoria de Pedro Pascuttini y su sostenido trabajo por el sector productivo y la generación de empleo para los jujeños. También destacó el trabajo de la legisladora Verónica Valente en la defensa de los jubilados, las universidades y la salud pública. Consideró que ambos candidatos, al trabajar en conjunto, buscan representar un abanico de preocupaciones que abarcan desde lo económico hasta lo social.