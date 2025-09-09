¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Informacion General

Jujuy se prepara para los solemnes cultos al Señor y la Virgen del Milagro

Del 6 al 15 de septiembre, la Basílica San Francisco será el centro de una novena, misas y una procesión que convoca a miles de fieles en una tradición que refuerza la fe y la identidad cultural.

Martes, 09 de septiembre de 2025 11:33

La ciudad de Jujuy se alista para vivir una de sus tradiciones religiosas más profundas y convocantes: los Solemnes Cultos en honor al Señor y la Virgen del Milagro. Bajo el lema "Camino del Encuentro y la Esperanza", los actos se desarrollarán desde el 6 hasta el 15 de septiembre en la Basílica San Francisco.

La celebración comenzará con una novena que se extenderá del 6 al 14 de septiembre, con rezos a las 7 y 19, seguidos de la santa misa a las 20.

El punto culminante llegará el lunes 15 de septiembre, día central de la festividad. Ese día, se celebrarán misas a las 7:30 y las 20. Por la tarde, a las 18:30, tendrá lugar la Solemne Procesión, donde las sagradas imágenes recorrerán las calles de la ciudad en un acto de fe que anualmente reúne a miles de devotos, quienes acompañan en oración y agradecimiento.

