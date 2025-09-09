En la zona Capital avanza en vóley

Se jugó una nueva fecha de Copa Jujuy Energía Viva de vóley por la zona Capital. Sirio se impuso ante Universitario por 3 a 1 en cancha de Diablos Azules con parciales de 25-23, 18-25, 25-18 y 26-24 respectivamente.

Se jugó una nueva fecha de Copa Jujuy Energía Viva de vóley por la zona Capital. Sirio se impuso ante Universitario por 3 a 1 en cancha de Diablos Azules con parciales de 25-23, 18-25, 25-18 y 26-24 respectivamente.

La etapa clasificatoria seguirá el jueves desde las 20.30 en el mismo escenario de barrio Huaico entre Diablos Azules y Gimnasia y Esgrima en femenino, y a las 22, completan Gimnasia y Esgrima frente a Sirio en masculino.

En cuanto a la zona de las Yungas, la cita para el fin de semana que viene será en las instalaciones del Complejo Deportivo de la localidad de Yuto. El sábado, desde las 14 se juega en varones y mujeres respectivamente la instancia clasificatoria.

En masculino se inscribieron Club Defensores de Fraile Pintado, San Francisco Bancario, Club Social y Deportivo Boca Juniors, Defensores de Yuto.

En femenino, jugará Club Social y Deportivo Boca Juniors y San Francisco Bancario.

Será todo en una sola jornada, las mujeres en un duelo eliminatorio, mientras que los varones van a tener tres partidos. Se jugará al mejor de cinco sets, anunciaron desde la coordinación del certamen que organiza el Gobierno de Jujuy.