Emanuel Benítez se subió al podió

Emanuel Benítez y un paso positivo por el Abierto de tenis de mesa de Asunción en Paraguay. El jujeño fue segundo en la categoría sub 15 cayendo en una final reñida. "Es el torneo más grande que se hace en todo el año", contó Marcelo Benítez.

El padre del tenismesista de 14 años pudo acompañarlo durante su periplo en tierras guaraníes "perdió la final frente a otro jugador argentino, compañero de selección Juan Cruz Axon de Chaco", remarcó.

Ambos jugadores "en semis le ganaron a dos paraguayos, peor también enfrentaron a jugadores de Brasil y chile, fue un certamen de buen nivel, con buena calidad de jugadores en todas las categorías", comentó.

Benítez aprovechó el viaje y se sumó a otra categoría "jugó en sub 19 salió primero en zona de grupo y luego cayó en cuartos de final, pero sirvió para seguir sumando experiencia, minuto de competencia, en otro nivel, está en pleno crecimiento", puntualizó Marcelo Benítez.

De este modo "por el momento el calendario terminó, nos queda el próximo mes de noviembre como cierre se hace el Abierto de la República y selectivo, vamos a ver si entra a la categoría sub 15 será en Buenos Aires", manifestó ante El Tribuno de Jujuy.

Mientras tanto Emanuel seguirá con los entrenamientos junto a su técnico Moisés Gallo en el parque San Martín, "se vienen nuevos desafíos en el futuro, él juega desde los 8 años, por lo que el tenis de mesa es prácticamente un estilo de vida",

Pero no fue el único en Paraguay, ya que también desde Jujuy viajaron Benicio Recupero en la misma categoría de Emanuel y Oscar Escalera más 50 años.

Marcelo, recalcó que "es en deporte muy sacrificado, es todo a pulmón, ahora tuve la posibilidad de llevarlo a Paraguay por lo que fue aprovechado, en algún momento llegará algún sponsor, mientras tanto todo es esfuerzo de la familia".

Emanuel Benítez viene de una temporada muy buena "llega de ser campeón argentino en Rosario, tuvo otros podios en otras categorías, fue un año muy intenso, llegó en el primer semestre a semifinales en el equipo de Club Atlético River Plate en Buenos Aires en la liga de equipos que organiza Fetemba, para el segundo semestre se decidió bajar las cargas de competencias, pero se mantiene con muchos trabajos", finalizó Marcelo Benítez.